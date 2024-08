Frana la collina nel casertano Due dispersi a San Felice a Cancello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio la pioggia era stata insistente nelle zone dei Monti del Partenio, Soprattutto nella parte casertana. La terra ha retto fino alle 21, poi èta. Sopra San, ma non solo, anche in molte zone dell'avellinese, come a Baiano. Nella frazione di Talanico del comune di Sanle strade, come in altre diverse località, sono state invase, da acqua, fango e detriti. E ci sono due. Dovrebbero essere mamma e figlio: si erano recati inper dei lavori su un terreno di proprietà. L'allarme è stato dato dall'altro figlio, che li precedeva alla guida della sua auto sulla via del ritorno.