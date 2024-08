Dolore a Lucca per la scomparsa della dottoressa Monica Puccetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 –per la prematura, medico del DipartimentoPrevenzione dinella giornata di ieri all’età di 67 anni. Lo rende noto l’azienda Usl Toscana nord ovest. Andata in pensione da poco più di un anno, lanell’ultimo periodosua attività in azienda nella sede di Capannori, era responsabile dell’unità funzionale del settore Prevenzione e Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Un compito delicato – sottolinea l’azienda – che ha sempre svolto con la sua ben nota competenza e con grande impegno. La suariempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto per la sua costante disponibilità e professionalità.