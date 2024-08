Disastro nel casertano mamma e figlio travolti dal fiume di fango e detriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il maltempo sta scendendo verso il Sud dove sta facendo danni incalcolabili. Nel pomeriggio di ieri un devastante acquazzone si è abbattuto sulla zona dell’avellinese e dele a San Felice a Cancello risultano due persone disperse. Le persone disperse a San Felice a Cancello Un uomo di 42 anni e la madre di 74 anni si stavano recando in campagna in Apecar, quando sono stati sorpresi da undivenuto giù dalla montagna. Il mezzo è stato ritrovato in una scarpata, ma dei loro corpi ancora non c’è traccia. I vigili del fuoco stanno continuando le ricerche, nella speranza di ritrovare i due dispersi ancora vivi. I danni provocato daldiI danni maggiori provocati dalle piogge torrenziali di ieri pomeriggio si sono registrati tra le province di Caserta e Avellino.