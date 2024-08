Cos’è l’amiloidosi la malattia che ha colpito il fotografo Oliviero Toscani

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è una patologia rara che si caratterizza per l’accumulo anomalo di proteine, le amiloidi appunto, in diversi tessuti dell’organo. Tale accumulo finisce poi per danneggiare il funzionamento degli organi. Solitamente si definisce al singolare, ma sarebbe più giusto parlarne al plurale, visto che sono una trentina le tipologie di amiloidosi conosciute, ereditarie o meno. Secondo quanto detto dall’Osservatorio sulle malattie rare, essere sono classificate in base ai segni clinici e alle caratteristiche biochimiche della sostanza amiloide coinvolta. Quella più frequente è detta primaria, AL, ed è legata a un’anomalia delle cellule plasmatiche del midollo osseo. Anomalia che dà il via alla sovrapproduzione di proteine chiamate catene leggere, le immunoglobuline, ovvero le proteine attivate da una risposta immunitaria.