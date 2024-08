Burrasca di fine estate 2024 | un fenomeno imminente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladell’sarà segnata dall’arrivo di unache spazzerà via il caldo intenso. Previsti forti temporali, calo delle temperature e rischio di nubifragi, ponendoa una stagione estiva particolarmente rovente. Dopo settimane di temperature elevate, l’Italia si prepara a un brusco cambio di condizioni meteo. L’annuncio delladiporta con sé una promessa di sollievo per chi ha sofferto il caldo torrido di questo periodo. Secondo le previsioni, tra ladi agosto e l’inizio di settembre, una perturbazione colpirà diverse regioni del Paese, provocando forti piogge, temporali e un abbassamento significativo delle temperature., foto Ansa – VelvetMagQuestaè stata una delle più calde degli ultimi anni, con picchi che hanno superato i 40 gradi in molte città italiane.