Atalanta | Lookman torna ad allenarsi in gruppo ma si ferma Zaniolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ademolato adincon l’a due giorni dalla partita di Serie A contro l’Inter. L’attaccante nigeriano si era auto-escluso alla vigilia della gara contro il Lecce, in virtù di un presunto interessamento del Psg, e stava lavorando in maniera individuale. Ora però èto con i compagni e ci sarà a San Siro. Chi invece rischia di essere assente è Nicolò, che nel match contro il Torino ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro ed è sotto terapie. A riposo Isak Hien per una semplice sindrome influenzale, mentre sono in via di recupero Sead Kolasinac e Mitchel Bakker: per loro lavoro individuale in campo. Infine, lavoro in piscina per Ibrahim Sulemana, alle prese con un problema alla caviglia.adin, ma siSportFace.