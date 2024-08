US Open 2024 Musetti ritrova al 2 turno un avversario che gli diede un grande dispiacere in Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Una buona dimostrazione di forza per Lorenzo. Il debutto agli USsi rivelava complicato, poiché di fronte aveva Reilly Opelka, giocatore che veniva sì da un lunghissimo periodo di stop ma che non aveva mai battuto in passato, rappresentando una tipologia di, il big server, con cui ha sempre fatto fatica. Una vittoria così convincente rappresenta tutti i passi in avanti fatti dall’allievo di Simone Tartarini, che ora avrà di fronte Miomir Kecmanovic. Il serbo ha avuto accesso al secondograzie al ritiro di Yoshihito Nishioka all’inizio del quinto set. Il tennista asiatico, che nel finale del quarto set ha gettato alle ortiche un match point commettendo un sanguinoso doppio fallo, è collassato sul campo, con i vari report che hanno parlato di generici ‘crampi’.