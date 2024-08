Uip Italia-Giappone Zoffili in visita istituzionale a Tokyo | Diplomazia navale utile per futuro di pace e sviluppo economico

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024) ROMA – “Laine nell’Indopacifico sta svolgendo un ruolo importante nel consolidamento delle relazioni con l’e fondamentale per undi”. Lo dichiara in una nota il deputato Eugenio, Presidente della sezione di amicizia italo-se dell’Unione Interparlamentare, a margine della sua, in rappresentanza del Parlamentono, in occasione dell’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci e della portaerei Cavour accompagnata dalla fregata Alpino della Marina Militarena. “Ilè un partner fondamentale del nostro Paese sia sotto il profilo tecnologico,ed industriale che sotto quello strategico, alla luce della crescente importanza dello scacchiere indopacifico al quale l’sta avvicinandosi.