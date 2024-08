Serie B niente riscatto per il Brescia | ko anche con la Reggiana finisce 2-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)per il, che, dopo la sconfitta con il Cittadella si arrende alla. Al di là del 2-0 finale per i granata la nota che si evidenzia maggiormente al termine di questo turno infrasettimanale è la prova, svagata e con troppi errori, dei giocatori di mister Maran, che non riescono a cancellare una partenza da incubo con un errore che doli soli 4 spiana la strada ai padroni di casa. Le Rondinelle provano a rendersi pericolose con la prima azione, ma il tiro-cross di Dickmann frutta solo un angolo, mentre sul fronte opposto sono le Rondinelle a farsi male al 4’, con Cistana che sbaglia l’uscita e porge il pallone a Maggio, che ringrazia e beffa Lezzerini in uscita disperata.