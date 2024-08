Perché 16 milioni di italiani potrebbero non vedere più la tv

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) Da mercoledì 28 agosto 2024 inizia il passaggio della televisione italiana verso il nuovo sistema di trasmissione, il cosiddetto DVB-T2. Si tratta in pratica di un nuovo standard del segnale televisivo del digitale terreste in grado di migliorare la tv per tutti noi: questosi ha una qualità superiore dell’immagine e anche via via più canali ad alta definizione che potremo. Tuttavia, ci sono ancora diverse incognite. Al momento infatti non si sa ancora quando tutto il sistema televisivo italiano adotterà il T2, visto che ci sono ancora circa 10di televisori in circolazione non compatibili col nuovo standard. E dal momento che gli editori – come ovvio – non hanno nessuna intenzione di perdere telespettatori e introiti pubblicitari, bisognerà attendere per capire quanto tempo ancora ci vorràquesta transizione sia completata.