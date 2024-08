Passante meglio lasciar perdere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) E' da decenni che ogni tanto arriva la svolta con l'annuncio in pompa magna: via all'iter per realizzare ildi Bologna. Poi, subito dopo, tutto tace. E i lavori per allargare l'autostrada e la tangenziale nel nodo del capoluogo dell'Emilia-Romagna restano un miraggio. L'avvio dei cantieri è ora bloccato per una questione di soldi: i costi del progetto sfondano i 3 miliardi di euro, peso non da poco per Autostrade. Si sta ipotizzando quindi una proroga alla concessione per spalmare le spese su più anni oppure alzare i pedaggi. Si vedrà . Ma intanto è tutto fermo. Come sempre. A questo punto verrebbe da dire: molliamo tutto. E forse sarebbe la soluzione più sensata. Alzare bandiera bianca. Concentrandosi, magari come in passato, in ipotesi alternative per evitare sovraffollamenti di traffico, in particolare in tangenziale.