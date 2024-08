Metaphor | ReFantazio annunciato il nuovo Showcase dedicato al mondo di gioco

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024) Oggi SEGA ed ATLUS hache la prossima presentazione in diretta del suo GDR fantasy in arrivoavrà luogo giovedì 29 agosto 2024 alle 13:00 BST/14:00 CEST, di conseguenza alle ore 14:00 italiane. Dopo che il publisher giapponese ha rivelato nelle scorse settimane nuove informazioni su due personaggi, la società ha rivelato che anche questoappuntamento comunicativo legato alè in programma sul canale YouTube di ATLUS West e Steam. La presentazione svelerà altri dettagli sulfantasy die sul viaggio del protagonista attraverso il Regno Unito di Euchronia. SEGA ed ATLUS hanno inoltre confermato che la presentazione verrà guidata dal direttore di Studio Zero, Katsura Hashino, con tanto di sottotitoli in inglese ed audio doppiato, consentendo in questo modo ai giocatori di potersi gustare come si deve l’evento.