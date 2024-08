Lunar Love | Recensione del romanzo di Lauren Kung Jessen

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024)dié und’amore ispirato ai segni zodiacali cinesi. Ilé edito da Mondadori. Trama Olivia Huang Christenson non potrebbe essere più entusiasta? e allo stesso tempo terrorizzata da ciò che sta per accaderle. Finalmente, dopo anni di duro lavoro, sta per prendere in mano le redini della, l’attività di famiglia fondata da nonna June che per moltissimi anni ha organizzato con successo appuntamenti tra persone in cerca dell’amore sulla base dell’oroscopo cinese. Tutto, al netto della paura di non essere all’altezza di chi l’ha preceduta, andrebbe per il meglio se non fosse che proprio negli stessi giorni scopre non solo che ZodiaCupid, una nuova app di incontri, è stata lanciata sul mercato, ma anche che si basa sullo stesso approccio della