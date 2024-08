L' oro di Napoli di Vittorio De Sica inaugura stasera la Mostra di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) Il capolavoro diDe, in versione restaurata a settant'anni dall'uscita, al centro della preapertura delladi. La preapertura delladel Cinema didedicata aDee al suo L'oro di. La pellicola avrà la sua prima mondiale Martedì 27 agosto alle 20:30 nella Sala Darsena del Lido nella nuova versione del film restaurata in 4K a cura di Cinecittà per iniziativa della Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, a partire dal negativo scena 35mm e dal negativo colonne ottiche 35mm mono, sotto la supervisione artistica di Andrea De. Un omaggio prezioso in occasione dei 50 anni dalla scomparsa del regista e a 70 anni dall'uscita del film. Ispirato