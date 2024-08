Le idee di Thiago Motta la contestazione di Vanoli la difesa indifendibile di Fonseca | cosa ha detto la seconda giornata di Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) CLIC JUVENTUS Non solo il punteggio pieno in classifica e il miglior avvio di campionato dopo cinque anni: gioco, gol e giovani, il cosidfattore G che dice molto sulla nuova Juventus. Gioco: si sapeva che, artefice dell’exploit del Bologna, vede il calcio in un certo modo. Gol: 6 all’attivo e nessuno al passivo. La doppietta di Vlahovic, attaccante di talento reduce da stagioni tormentate, è un segnale. Giovani: le reti di Mbangula contro il Como e di Savona a Verona sono un inno alla freschezza. Aggiungiamo un altro debuttante, Anghelé, 19 anni. I giovani non fanno contorno, ma si aggiungono a un telaio che potrà ora sfruttare anche la qualità di Koopmeiners. Per quello che vale dopo due giornate, è la Juventus la sfidante dell’Inter. EMPOLI Ha messo a nudo i limiti attuali della Roma, andando a vincere per la prima volta all’Olimpico.