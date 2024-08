Guardate con chi sta adesso Raul di Temptation Island dopo Martina un’altra bionda ma famosa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Tutti a parlare della prossima e imminente edizione dima anche dei ‘vecchi’ protagonisti. ComeDumitras, uno dei fidanzati più chiacchierati del docu-reality che il pubblico ha conosciuto a giugno scorso. Era approdato al villaggio in Sardegna con, ma al falò di confronto finale le loro strade si sono divise. E a quanto pare non c’è alcuna possibilità di ritorno di fiamma. Per quelli che si chiedono come sia il rapporto oggi fra, ma in realtà è praticamente inesistente. Entrambi hanno dichiarato di non essersi mai sentitila fine delle registrazioni del programma, motivo per cui ritornare insieme sembra un’ipotesi lontanissima nonostante lui sarebbe voluto uscire con la ormai ex fidanzata dalla trasmissione. Leggi anche: “È finita”.