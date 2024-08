FOTO L’estate di Mary nel ricordo degli amici | per sempre con noi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMantenere vivo ildi chi non c’è più, soprattutto se quella persona ci ha lasciati troppo presto. E soprattutto non lasciare solo nel proprio dolore i familiari, ancora più se, come nel caso di specie, si tratta di una madre e un padre. Sembra una frase fatta, quanto meno banale, che viene pronunciatanei primissimi momenti di grande dolore e cordoglio che tutti cercando di rivolgere a coloro che hanno subito un lutto. E’ stato così anche quel maledetto 2 maggio del 2023 Giuseppe Cutillo e Rosa Picariello si sono trovati immersi improvvisamente nella tragedia che gli ha portato via la loro unica figlia, all’epoca 15enne, Mariantonietta.