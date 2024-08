Forum Ambrosetti blindato Comune Questura e Piantedosi proibiscono qualsiasi iniziativa critica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) L’annualeche si svolge a Cernobbio è uno dei riti in cui si celebra il pensiero unico delle élite al potere. Non siamo ai livelli del World Economicdi Davos ma neppure troppo distanti. Il parterre è solitamente ricco e prestigioso: banchieri centrali, politici italiani e internazionali, economisti, imprenditori, finanzieri, opinionisti (mai veramente critici) etc.. È, in fondo, una sempre più stanca (auto) celebrazione della visione di chi comanda. Lo spiegamento di forze dell’ordine è imponente. Ci sono una serie di panel a cui, chi non è relatore, paga per partecipare e avere informazioni su “come gira il mondo”. Il pensiero critico qui non è mai entrato (e infatti non si contano le previsioni qui formulate e poi clamorosamente smentite dagli eventi). Le critiche, quelle vere, non sono ammesse.