È morto il 13enne colto da un malore improvviso in piscina a Cremona

(Di martedì 27 agosto 2024) Bergamo. La notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: non ce l’ha fatta il ragazzino di 13 anni che dallo scorso 20 agosto era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo che era statoda unmentre si trovava in. Il, di nazionalità russa, abitava nella Bergamasca – a Verdello – ed aveva rischiato di annegare sotto gli occhi dei suoi coetanei: rinvenuto in arresto cardio circolatorio, era stato elitrasportato in codice rosso al polo ospedaliero orobico. Ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva, le sue condizioni non sono mai migliorate e il ragazzo è deceduto oggi, martedì 27 agosto. La procura diha disposto l’autopsia.