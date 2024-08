Domenicali sul futuro del GP d’Italia | La F1 non può prescindere da Monza Dobbiamo chiudere presto il rinnovo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Entra nel vivo la settimana di avvicinamento al Gran Premio2024, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto dunque a, nel Tempio della Velocità, per un weekend che si preannuncia intenso e spettacolare. Il circuito brianzolo presenta alcune novità importanti rispetto agli anni scorsi (in primis il nuovo asfalto), dopo il completamento della prima fase dei lavori di ammodernamento previsti in agenda. “Non mi sembra neanche di essere a, però bello. Questo dà l’idea dell’impegno che tutti quantimettere perchénon può non essere al centro deldella Formula 1. Sfrutteremo questi giorni proprio per mettere a punto un programma che deve continuare. Devo fare i complimenti per quello che è stato fatto, è sicuramente molto bello e funzionale.