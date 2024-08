Covid la nuova variante spaventa gli esperti | i rischi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 27 agosto 2024) Social.. LaXec, unaricombinante del virus SARS-CoV-2, sta destando l’attenzione della comunità scientifica per il suo possibile impatto sulla situazione globale delle varianti di-19. Identificata per la prima volta a Berlino alla fine di giugno 2024, questasi è rapidamente diffusa in diverse aree del mondo, tra cui Europa, Nord America e Asia. Attualmente, viene considerata una potenziale rivale delle varianti dominanti come la KP.3.1.1 e i suoi derivati. ( dopo le foto) Leggi anche: Ultimo, altro dramma dopo la morte della nonna: intervengono i carabinieri Leggi anche: Terremoto oggi in Italia: forte scossa, la situazione, lachegliUnadel, denominata Xec, sta destando preoccupazione tra glia causa delle sue caratteristiche genetiche.