Cinecittà Arrestato 38enne per rapine nei minimarket

(Di martedì 27 agosto 2024) Fermato dai Carabinieri un uomo già noto alle forze dell’ordine, responsabile di treaggravate in pochi giorni. I Carabinieri della stazione Quadraro di Roma hannounromano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina aggravata e continuata nei confronti di alcuni. L’uomo è stato fermato la sera del 18 agosto dopo che il proprietario di un negozio di casalinghi, un 41enne del Bangladesh, lo aveva riconosciuto come l’autore di una rapina avvenuta pochi giorni prima. L’intervento dei Carabinieri è scattato su richiesta del negoziante, che ha notato l’uomo armato di coltello nei pressi del suo esercizio commerciale su viale Palmiro Togliatti. I militari hanno intercettato il sospettato all’altezza di via Quinto Publicio, dove è stato perquisito e trovato in possesso di un coltello pieghevole.