Chanel rileva il 25% di MB&F

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024)investe nel settore orologeria. La maison hato il 25% del marchio di orologi svizzero indipendente MB&F, noto per i suoi design insoliti e i movimenti innovativi. MB&F realizza orologi orientati al design che possono assomigliare ad animali come rane, panda e bulldog, oltre a oggetti come automobili e astronavi. I prezzi possono superare i 100 mila dollari a pezzo. Attraverso la sua controllata elvetica, la maison della doppia C ha acquistato una quota del produttore svizzero Maximilian Büsser che ha definito l’investimento come un modo per continuare a seguire un percorso indipendente «senza alcuna pressione per la crescita».