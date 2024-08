Carmine il pasticciere d’oro Negozio in vendita dopo il lutto Il tam tam in paese per riaprirlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 27 agosto 2024 – Un’attività che,essersi ampliata, aveva chiuso i battenti per la morte prematura del titolare che vi aveva infuso impegno ed entusiasmo: una scomparsa che aveva destato grande dolore in tutto il Valdarno. E la Pasticceria Vittoria, fino a non molto tempo fa tra le più apprezzate a Montelupo dagli amanti dei dolci, è adesso incon la speranza che l’eventuale acquirente possa tornare a farla rivivere con la stessa passione della vecchia proprietà. Lo ha deciso la famiglia diLongobardi, l’ex-proprietario dell’esercizio commerciale deceduto improvvisamente lo scorso dicembre: il post con l’annuncio è diventato virale in poche ore sui social per il desiderio di veder rivivere quel luogo magico.