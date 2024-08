Calciomercato Napoli la bomba è sganciata | Lukaku è in arrivo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) La lunga rincorsa è ormai giunta al termine: Romeluè a un passo dal, gli ultimi accordi sono in definizione e il centravanti belga è pronto a tornare in Italia per la sua quarta avventura in Serie A dopo le due con l’Inter e quella con la Roma. Manca un ultimo aspetto prima della definitiva fumata bianca e questo tassello si sta incastrando: secondo quanto riferito da Sky Sport, le parti stanno definendo i dettagli finali per l’accordo sui diritti d’immagine presenti nel contratto di. Come raccontato, ilingaggerà l’attaccante belgaa titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. L’ex Inter ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro.