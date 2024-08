Burkina Faso | Acs oltre 150 morti in attacco jihadista uno dei peggiori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (Adnkronos) – La cittadina di Barsalogho, 30 chilometri a nord di Kaya, capitale della regione del Centro-Nord in, è stata bersaglio di unterroristico che lo scorso 24 agosto ha fatto più di 150 vittime, tra cui 22 cristiani. Lo rende noto oggi Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) sul proprio sito Internet citando proprie fonti locali. Tra le vittime ci sarebbero donne, bambini e anziani. L’, che sembra sia durato ore, è il terzo di questo mese e uno dei più sanguinosi nella storia del Paese, afflitto dal terrorismo islamico dal 2015.Secondo diversi resoconti dei media locali, i residenti della comunità di Barsalogho stavano scavando trincee difensive per proteggersi dagli attacchi terroristici, quando più di 100 jihadisti sono apparsi in motocicletta e hanno aperto il fuoco con armi automatiche su civili e soldati.