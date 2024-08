Blake Lively la sorella la difende | Una delle persone migliori Perché tutti odiano l’attrice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) Compleanno dolceamaro per. Il 25 agostoha spento 37 candeline circondata da parenti e amici, ma soprattutto tra critiche e polemiche. La Serena van der Woodsen della serie tv cult Gossip Girl è infatti da qualche settimana alle prese con un grave danno d’immagine in seguito all’uscita dell’ultimo film che la vede protagonista, It Ends With Us. A prendere le difese dici ha pensato laRobin che ha voluto ricordare sui social quanto sia meravigliosa lanonostante gli ultimi avvenimenti che rischiano di minare seriamente la sua carriera a Hollywood.