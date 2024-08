Basket B e C Nazionale Nei fatti la collaborazione tra Academy e Taurus Jesi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) È allo studio anche un logo comune che farà mostra di se su tutte le canotte delle squadre giovanili. Il 7 settembre tutti insieme alla Notte Azzurra, 27 agosto 2024 – In attesa della prima uscita stagionale dell’in programma per sabato 31 agosto a Pesaro ospite del Lorto Pesaro inizo ore 20 si è avviata latracon gli allenamenti del Settore Giovanile. La prima fase è stata una riunione organizzativa tra gli Staff Tecnici delle due Società Sportive, preparatori atletici ed allenatori, guidata da Gianluca Pizi, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile coadiuvato da Federico Latini come Responsabile Tecnico del Settore Mini. Nove al momento le squadre giovanili e ieri sono iniziati gli allenamenti del gruppo Under 19.