Affogato nel canale Aperta un’inchiesta dopo la morte di Tobi Il sindaco | grave lutto

(Di martedì 27 agosto 2024) Spinetoli, una comunità intera è sotto choc per ladel piccolo, il bambino di 3 anni, di origine nigeriane, annegato nelirriguo, che corre nelle campagne della frazione di San Pio X. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio. La piccola vittima era con i genitori la mamma Ese in attesa di un secondo figlio e il papà Ezekieg, che erano arrivati da Reggio Calabria a Spinetoli da qualche tempo. Inutili i soccorsi che sono stati immediati, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda un fascicolo è in fase d’iscrizione, un atto funzionale agli accertamenti, senza ipotesi di reato da parte della Procura di Ascoli e il pm Gabriele Quaranta ha disposto l’ispezione cadaverica, che sarà eseguita a breve e a cui potrebbe seguire un autopsia, se verrà ritenuta necessaria. Per ora la salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.