AEW | Swerve Strickland blindato contratto pluriennale da record

(Di martedì 27 agosto 2024)conferma il suo futuro nella All Elite Wrestling, uno dei talenti più promettenti della All Elite Wrestling (AEW), ha recentemente firmato un nuovocon la federazione, assicurando la sua presenza nel roster per gli anni a venire. Questo accordo segna un momento significativo sia perche per l’AEW, consolidando ulteriormente la posizione della compagnia nel panorama del wrestling mondiale. I dettagli del nuovodiIl percorso dinell’AEW è iniziato nel marzo 2022 con untriennale che sarebbe scaduto nel marzo 2025. Tuttavia, le sue prestazioni eccezionali hanno portato a negoziati anticipati per un nuovo accordo, culminati in una firma pubblica durante uno show della federazione, alla presenza di Tony Khan.