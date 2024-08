Vuelta a España 2024 l’amaro e sfortunato ritiro di Antonio Tiberi dopo una prima settimana eccellente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladisi è interrotta in una domenica da dimenticare. C’è davvero tanto rammarico per come si è conclusa l’avventura spagnola del corridore della Bahrain-Victorious, costretto alnella nona tappa per un colpo di calore.si è dovuto fermare per un fortissimo mal di testa e per l’innalzamento improvviso della temperatura corporea, con l’azzurro che è stato anche visitato dai medici, che hanno poi stabilizzato tutti i parametri. I rimpianti sono davvero moltissimi, perchéstava correndo unadavvero, visto chedella partenza della nona tappa si trovava al quarto posto della classifica generale e con indosso anche la maglia bianca di miglior giovane.