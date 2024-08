Volley Serie B | la formazione di Fortunati ha iniziato le prime fatiche Una giornata col settore giovanile 4 Torri presentazione al Kursaal

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bellissimadi sport al Bagnodel Lido di Spina, per laestiva della rinnovata 4, dopo i tanti acquisti e il mercato molto ambizioso condotto in queste settimane. Laallenata dasi è presentata al via della preparazione estiva, cominciando in mattinata un allenamento fisico e al pomeriggio giocando con gli atleti granata del. Tutto all’insegna del conoscersi e farsi conoscere come primo impatto con la nuova squadra e con la nuova stagione. Presenti il delegato provinciale Coni Ruggero Tosi, ex allenatore e da sempre uomo legato alla pallavolo, e i vice presidenti Sandro Bratti e Mauro Baroni. Inoltre erano presenti il nuovo presidente dell’Acli San Luca San Giorgio Andrea Banzi ed Erica Rossato, team manager della 4, in rappresentanza del Consorzio Pallavolo Ferrara femminile.