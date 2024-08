Tonon critica duramente un noto conduttore | Fame di visibilità

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 agosto 2024) Durante una sua ospitata a La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone ha parlato del suo privato con Simone Antolini, rivelando anche il loro interesse per “l’universo femminile”. Le dichiarazioni delin questi giorni hanno fatto il giro del web, suscitando delle polemiche e tra i tanti che hanno detto la loro c’è anche Raffaello. “Noi in camera da letto? Attualmente più per relax. – ha dichiarato Alessandro Cecchi Paone – Dormiamo insieme, ma girati dall’altra parte. Aldo Busi mi definì diversamente etero. Io con una donna ci andrei ancora, ma ci stiamo pensando con Simone, che ci è andato ed ha avuto una figlia. Noi stiamo pensando di andare insieme con una donna, vorremmo che una notte si unisse a noi. È assolutamente nelle nostre fantasie. Succede che vediamo passare una bella donna e diciamo: guarda, però. Non è che ce ne siamo dimenticati delle donne.