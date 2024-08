Toni Nadal dalla parte di Jannik Sinner | Credo alla sua innocenza sorpreso da stampa e alcuni giocatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una situazione che fa discutere. Il caso di positività al Clostebol ditiene ancora banco, a pochi minuti dall’inizio degli US Open 2024. L’assunzione involontaria certificata dal Tennis Integrity Agency (Itia), che ha permesso al n.1 del mondo di giocare questo Major, ha avuto e sta avendo non poche reazioni. Ci si è divisi tra chi ritiene cheabbia avuto un trattamento di favore e chi invece pensa che il suo giudizio sia dipeso dalle prove presentate in breve tempo. Quest’ultima è l’argomentazione ribadita dall’altoatesino in un’intervistaESPN. A questo proposito,, lo zio più famoso del mondo del tennis per la sua attività di tecnico con Rafa, si è espresso attraverso un articolo molto approfondito su El Pais.