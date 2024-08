Scuola | iniziativa del ‘Libraccio’ a favore delle famiglie

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024), importantedeldel portafoglio: l’azienda si impegna nella compravendita dei testi usati Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, leitaliane si trovano nuovamente ad affrontare la spesa per l’acquisto dei testi scolastici. In questo contesto, emerge il ruolo fondamentale di, catena di librerie che si distingue per il suo impegno nel mercato dei libri usati, offrendo un valido supporto allee agli studenti. L’di Libraccio per la compravendita dei libri-Ansa-Notizie.comLa soluzione proposta davuole provare ad alleggerire il carico economico che pende sullee per farlo punta sulla vendita di testi scolastici usati. Con 62 punti vendita distribuiti in 7 regioni italiane e un sito web dedicato, offre diverse opportunità di risparmio.