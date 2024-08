Napoli | 38% possesso palla e 3 gol Peccato non incontrare sempre le squadre di Italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024): 38%e 3 gol.nonlediQuanto conta ilnel calcio? Tanto, tantissimo, dicono. Si rifanno a Nils Liedholm che però era un filosofo del pallone. Mai si sarebbe sognato di dire ai calciatori come comportarsi dal primo all’ultimo minuto. Lui guardava all’uomo nella sua globalità . Se ne fregava del. Certo con Falcao, Di Bartolomei, Ancelotti, Conti, Cerezo, era più facile avere il pallone tra i piedi. Ma se non hai quei piedi e quel cervello, puoi giocare anche lasciando il pallone agli altri. Non è ancora reato. Il Bologna diha avuto il suo bel 62% di. Ma ha avuto una sola occasione da rete, ha tirato due volte nello specchio della porta.