Lavori post alluvione a Borello Ma il campo da calcio è impraticabile

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è malcontento aper le condizioni in cui versa, alla ripresa dell’attività calcistica, il centro sportivo. Dei vari campi gravemente danneggiati dall’enorme quantità di acqua, fango e detriti di ogni genere portati dall’adiacente torrente, quello che è in condizioni peggiori è il2, dove dovrebbero svolgersi gli allenamenti, che si trova più in basso rispetto agli altri: sembra che l’acqua si sia appena ritirata, invece dall’del 16 maggio 2023 sono già passati più di 15 mesi. In questo lasso di tempo le promesse dell’Amministrazione comunale, che aveva a disposizione anche una donazione finalizzata di 300.000 euro da parte di Conad che ha un supermercato proprio nel centro della popolosa frazione, sono state disattese.