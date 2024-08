Inter cosa ci dice la seconda giornata delle tue rivali in Serie A? Il punto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’ha sconfitto per 2-0 il Lecce nellasfida del campionato diA 2024-2025. Le avversarie dei nerazzurri non hanno fatto benissimo, con il solo Napoli protagonista di una vittoria, anche convincente, contro il Bologna. MILAN – L’ha battuto il Lecce con il punteggio di 2-0 nella prima gara casalinga di questa stagione diA 2024-2025. Per quanto riguarda le dirette concorrenti dei nerazzurri per lo scudetto, la cifra dominante è stata quella dei “passi falsi”, a cominciare da un Milan non entusiasmante nella sconfitta del Tardini contro il Parma per 1-2. La sensazione che ha lasciato l’incontro è stata quella di una squadra a tratti svogliata e lenta sia nella costruzione del gioco che nella fase di ripiegamento difensivo. Dalle lacune ora descritte sono nati i due gol di Dennis Man e Matteo Cancellieri, entrambi siglati dal lato di Theo Hernandez.