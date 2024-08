In Versilia Hard stacca tutti Fabbro sprint a Castelfiorentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) di Antonio Mannori Nel giorno in cui si è ricordata una figura indimenticabile e scolpita nella memoria di, come quella di Alfredo Martini a 10 anni dalla sua scomparsa, e sulla scia del magnifico titolo conquistato ai Campionati del Mondo su pista in Cina nel keirin dal diciottenne juniores Fabio Del Medico, versiliese di Pietrasanta ma tesserato per il ciclismo fiorentino con il Velo Club Scuola Ciclismo Empoli, un poker di gare ha caratterizzato l’ultima domenica di agosto con un grave incidente durante una gara allievi nel Pistoiese. Sulle strade versiliesi il Trofeo Corsanico con 90 élite e under 23 in gara, su di un percorso impegnativo con le salite di Pedona, Monte Pitoro e Montemagno, al termine del quale ha trionfato l’inglese Williaming della Zappi Racing Team autore di una prestazione maiuscola.