I tifosi del Torino contro Cairo | i motivi della contestazione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la cessione di Raoul Bellanova, promettente difensore esterno, all’Atalanta. Ilha incassato 25 milioni di euro e la cosa non è andata giù prima all’allenatore e poi ai. I quali, a dire la verità, già da qualche anno tengono il presidente Urbanonel mirino chiedendogli di adeguare la gestione del Toro alla sua storia oppure vendere e salutare. Cosa che puntualmente non accade. Non la prima, ma su questoqualche elemento a difesa può averlo dovendosi misurare con un calcio ormai non più a misura di imprenditore per quanto capiente, e nemmeno la seconda perché tutti i rumors su possibili acquirenti vengono puntualmente soffocati.non vende. Fine.