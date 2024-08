Eriksson l’omaggio della Serie A | disposto minuto di raccoglimento!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) La FIGC dispone undiin onore di Sven-Goran, prematuramente scomparso. Ecco in quali partite diA e B sarà previsto. DOLOROSA NOTIZIA – Questa mattina il mondo del calcio si è fermato di fronte alla dolorosa notiziascomparsa di Sven-Goran. Da tempo gravemente malato, l’ex allenatore si è spento all’età di 76 anni. Tecnico dal prestigio italiano ed europeo, con quarant’anni di carriera su numerose panchine, tra cui quelle di Lazio e Sampdoria, non può che essere ricordato e omaggiato da tutte le squadre diA. L’Inter stessa, oltre che il mister Simone Inzaghi, ha immediatamente riservato un pensiero aA e B omaggiano: i dettagli DISPOSIZIONI – In seguito alla spiacevole notiziamorte dila FIGC sceglie di intervenire con un omaggio.