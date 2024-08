Energia illimitata svolta nella ricerca sulla fusione nucleare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il settore energetico sta vivendo una costante evoluzione grazie ai progressi nel campo della, una tecnologia che promette di fornireabbondante in spazi ridotti, senza inquinamento e senza la necessità di risorse naturali locali. Recentemente, è stato stabilito un nuovo record nel contenimento magnetico. Come riportato da Interesting Engineering, il team didello specchio assisimmetrico HTS del Wisconsin è riuscito a creare e mantenere un plasma utilizzando un campo magnetico di 17 Tesla, generato da magneti superconduttori ad alta temperatura. Questi sistemi magnetici, consegnati quest’anno al Physical Sciences Laboratory dell’Università del Wisconsin a Stoughton, sono stati sviluppati da Commonwealth Fusion Systems. Il progetto è il frutto di una partnership pubblico-privata con Realta Fusion, Inc.