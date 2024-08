Emily in Paris 4 – Parte 2 le vacanze romane di Emily nel trailer degli episodi finali!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gli ultimidiin4 si svelano neldella2, che arriverà il 12 settembre solo su Netflix. Con vecchie abitudini che si scontrano con nuovi problemi,si sente attratta da una possibile nuova storia d’amore e da una nuova città: Roma. Dopo il drammatico fallimento del matrimonio tra Camille e Gabriel,è sconvolta: è divisa tra due ragazzi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, confermando le peggiori paure di Alfie riguardo alla sua relazione con Gabriel. In agenzia, Sylvie deve affrontare un difficile dilemma del passato per salvaguardare il suo matrimonio, mentre il team dell’Agence Grateau si trova a dover gestire cambiamenti di personale. Mindy e la sua band si preparano per l’Eurovision, ma devono affrontare problemi finanziari e risparmiare.