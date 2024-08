Da ottobre il pulsante salva-medici Si preme in caso di aggressione e scatta l’allarme a polizia e carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una telefonata ti allunga la vita, si diceva un tempo. Slogan senza tempo che ora vale per un nuovo numero da chiamare indi necessità. Ma vale pure per iche avranno uno "scudo" contro le aggressioni (verbali e fisiche), fenomeno sempre più diffuso,non solo in corsia. È il numero per chiamare la guardia medica, alla vigilia della "rivoluzione" disegnata dalla Regione: 116117. Servirà a unificare e canalizzare tutte le richieste per attività non urgenti, in un unico numero di intervento, ha sempre spiegato il direttore generale della Asl Antonio D’Urso anticipando la novità che su Arezzo entrerà in vigore da. Un pronto intervento che servirà anche ad alleggerire la morsa su Pronto soccorso del San Donato, ormai tarato su una media di duecento accessi al giorno.