Da Notizie Asvis | Le coste italiane tra cambiamenti climatici e sfide gestionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Monica Sozzi della Redazione– Comitato Scientifico presieduto dal prof. Enrico Giovannini – apparso sul sitomercoledì 21 agosto 2024 Gli eventi meteo estremi stanno colpendo sempre più frequentemente le aree costiere, causando danni significativi e mettendo in evidenza la vulnerabilità di queste zone, in gran parte dovuta all’antropizzazione dei litorali e al cambiamento climatico, in particolare all’aumento della temperatura del Mediterraneo. Dal 2010 a giugno 2024, l’Osservatorio Città Clima di Legambiente ha rilevato un totale di oltre duemila eventi meteo estremi in Italia, di cui 816 (39,1%) nei comuni costieri.