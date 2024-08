Cuadrado dall’Inter all’Atalanta | Lottato per rimanere al massimo livello

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)stupisce ancora. Dopo l’addio alla Juventus e il passaggio all’Inter, il colombiano approda nuovamente in nerazzurro ma questa volta si tratta dell’Atalanta di Gasperini. La Dea, curiosamente, è la prossima avversaria proprio dei Campioni d’Italia di Inzaghi in Serie A (sfida in programma venerdì alle 20.45). Di seguito le prime parole dell’ex interista DA UNA NERAZZURRA ALL’ALTRA – Juannon smette di stupire. Dopo l’addio alla Juventus il colombiano ha sposato a sorpresa la causa dell’Inter, conquistando anche lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana. Titoli che arricchiranno il suo palmares ma che di fatto potrebbe non sentire particolarmente dato che l’apporto è stato minimo a causa di un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi.