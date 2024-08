Coppa Italia Promozione Bibbiano e Boretto iniziano a suon di reti Il Montecchio rimanda il Vezzano all’inferno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Subito sonanti poker per/San Polo eall’esordio stagionale nei quadrangolari delladi. La truppa del confermato Andrea Tedeschi supera alla distanza la matricola Monticelli calando un poker tutto nella ripresa: apre le danze il baby Rozzi (2004), fra i più positivi dell’ultima stagione, acuto del capitano e mediano Benassi, infine doppietta del bomber Gargiulo, acquisto estivo dal Campagnola. Ilespugna in rimonta (4-2) il "Compagnoni" nel derby col Luzzara caratterizzato da diverse palle-gol. Al 4’ l’ex di turno Ennamli si guadagna un penalty per un fallo di mani in area e firma dal dischetto il vantaggio che viene annullato prima del riposo dal diagonale del pari ruolo Perlaza (ex Noceto) che riporta in parità gli ospiti.