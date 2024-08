Casting per il nuovo film di Fabrizio Cattani | si cercano due bimbi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono aperti iper il‘Io non ti lascio solo’, diretto dal regista carraresee prodotto da R&C Produzioni, Solariae Ipotesi Cinema, con il sostegno del ministero della Cultura. Le riprese si svolgeranno in Calabria a ottobre. Per questa pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Gianluca Antoni si rii due protagonisti dodicenni, Filo e Rullo, mentre il ruolo degli adulti è già stato affidato a Giorgio Pasotti e Alessio Boni. Ilaffronta il tema della crescita, del rapporto e delle dinamiche tra genitori e figli, e quello dei non detti e delle verità taciute. Il tema più importante è però il dolore e come si debba affrontarlo, soprattutto quando si parla di perdita, e come questa venga recepita ed elaborata dall’adulto e dal bambino.