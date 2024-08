Castelfidardo avanti in Coppa vittoria di rigore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) 7 UNITED RICCIONE 5 (dopo i calci di) (4-3-3): Elezaj; Morganti, Boccaccini, Imbriola, Fabbri; Trebotic (13’ st Guella), Miotto (45’ st Graciotti Lu.), Costanzi; Cotugno (5’ st Carano), Nanapere, Braconi (33’ st Ausili). In panchina: Eyad, Castorina, Garbattini, Caprari, Graciotti Lo. All. Giuliodori. UNITED RICCIONE (3-4-3): Kiri; Pericolini, Sartori, Rossi; Cozzari (21’ st Likaxhiu), Ricozzi (21’ st D’Angelo), Diambo, Napolitano (45’ st Sollaku); Gaffuri, Bontempi (33’ st Mezzasoma), Ortolini. In panchina Bulgarelli, Fontana, Vacca, Madonna, Antichi. All. Beoni. Arbitro: Marco Mammoli di Perugia (assistenti Alessio Proietti e Mario Nika di Terni). Reti: 16’ pt Boccaccini, 23’ pt Cotugno, 43’ pt e 47’ pt Ortolini Note - Sequenza rigori: Fabbri (gol), Ortolini (gol), Boccaccini (gol), Likaxhiu (gol), Nanapere (gol), Diambo (gol), Graciotti Lu.