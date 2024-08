Bayesian indagato il comandante Il portellone lasciato aperto

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 26 agosto 2024) Svolta improvvisa nelle indagini sull'affondamento dellavicino a Palermo, la tragedia costata la vita a sette persone tra cui il magnate britannico Mike Lynch. Iscritto nel registro degli indagati ilJames Cutfield, per gli inquirenti si tratterebbe infatti di errore umano, secondo le prime rilevazioni "senza il, la nave non sarebbe mai affondata". La posizione del responsabile del veliero - in base a quanto risulta a La Repubblica - si è via via definita in questi sei giorni di indagini grazie alle testimonianze dei 15 superstiti, alle immagini del robot subacqueo inviate sul fondale dove giace la nave affondata, e ai tracciati sui movimenti della nave. Non è escluso che nei prossimi giorni anche il membro dell’equipaggio di guardia in plancia venga